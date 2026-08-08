Arnaldi rivela: “Ho un edema al piede sinistro. So come gestire il problema”

La sua avventura a Montreal si è fermata nei sedicesimi di finale. Matteo Arnaldi ha subito la rimonta dell’olandese Tallon Griekspoor e ha così dovuto salutare prematuramente un torneo nel quale si era messo in evidenza nell’edizione del 2024 raggiungendo la semifinale.

Il tennista ligure, ancora una volta, si trova a fare i conti con condizioni di salute sicuramente non perfette. Arnaldi però, da vero lottatore, non pensa minimamente di mollare la presa, sa come gestire il problema ed è già pronto a testarsi nuovamente nel torneo di Cincinnati così come spiegato nella conferenza stampa successiva alla partita.

Sui problemi al piede sinistro: “È l’altro piede stavolta, ho esattamente la stessa cosa. Questo non ha una frattura da stress ma un edema, so come gestirlo. La settimana scorsa forse non avrei dovuto giocare (a Washington), ho provato ad andare in campo perché ero già lì. Volevo vedere com’era, ma di certo non ero pronto”.

Sulla problematicità dei propri piedi: “I miei piedi sono piuttosto problematici, ma il destro ora sta molto meglio. Se continuiamo con lo stesso percorso che abbiamo intrapreso con il destro anche sul sinistro, sono sicuro che non ci saranno troppe difficoltà. Non mi faccio problemi a giocare con il dolore, l’ho già fatto l’anno scorso”