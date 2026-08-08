Tennis
Quando gioca Sinner a Cincinnati? Due ipotesi per l’esordio e le date turno per turno
Manca poco più di una settimana al ritorno in campo ufficiale di Jannik Sinner: da giovedì 13 a domenica 23 agosto, infatti, si giocherà l’ATP Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio, dove sarà al via anche l’azzurro: sarà l’unico torneo che il numero 1 ATP disputerà in preparazione agli US Open.
Il tennista italiano, ovviamente, sarà testa di serie numero 1 e dunque usufruirà di un bye al primo turno: per questo motivo Sinner certamente non scenderà in campo né giovedì 13 né venerdì 14, ma il suo esordio arriverà sicuramente nel fine settimana.
Il secondo turno vedrà l’esordio dell’azzurro, che scenderà in campo sabato 15 o domenica 16 agosto, poi in caso di approdo al terzo turno, Sinner giocherà ancora lunedì 17 o martedì 18. Gli ottavi di finale, invece, sono calendarizzati tra mercoledì 19 e giovedì 20.
I quarti di finale saranno concentrati in un’unica giornata, quella di venerdì 21, invece le semifinali si disputeranno entrambe nella giornata di sabato 22. Per la finale, invece, occorrerà attendere la serata italiana di domenica 23 agosto.
CALENDARIO JANNIK SINNER ATP CINCINNATI 2026
Sabato 15 o domenica 16 agosto: secondo turno
Lunedì 17 o martedì 18 agosto: terzo turno
Mercoledì 19 o giovedì 20 agosto: quarto turno
Venerdì 21 agosto: quarti di finale
Sabato 22 agosto: semifinali
Domenica 23 agosto: finale