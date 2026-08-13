Angelina Melnikova reginetta d’Europa! Trionfo all-around da Campionessa del Mondo, doppietta russa

Angelina Melnikova ha rispettato il pronostico della vigilia e si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale. Le medaglie sul giro completo sono state assegnate al termine delle qualificazioni della rassegna continentale incominciata oggi a Zagabria (Croazia), senza passare da una finale dedicata come accade, invece, negli anni dispari. La fuoriclasse russa è tornato a disputare questa manifestazione dopo cinque anni (nel 2021 chiuse al secondo posto, poi è arrivata la lunga sospensione inflitta al suo Paese, riabilitato solo poche settimane fa dal CIO) e ha prontamente dettato legge.

La 26enne ha accarezzato il sempre significativo muro dei cinquantasei punti, imponendosi con il punteggio di 55.932: 13.800 con uno splendido corpo libero (migliore della sessione), 14.033 con un doppio avvitamento al volteggio, solidissimo 14.266 alle parallele asimmetriche (fuori dall’atto conclusivo di specialità a causa della regola dei passaporti) e 13.833 alla trave (seconda, dietro alla nostra Manila Esposito). La Campionessa del Mondo sul giro completo temeva di non poter essere presente, visto che settimana scorsa le era stato negato il visto dalle autorità croate, poi un lungo lavoro di mediazione ha portato alle firme necessarie.

Angelina Melnikova non aveva mai trionfato nell’all-around continentale (terza nel 2019, seconda nel 2021), ma vanta in bacheca quattro ori (due a squadre, uno al quadrato, uno sugli staggi) e oggi succede all’albo d’oro alla nostra Manila Esposito, che si era imposta nelle ultime due edizioni. Alle sue spalle si è accomodata la brillante connazionale Anna Kalmykova (54.632: 12.600 al corpo libero, 14.100 alla tavola, 14.366 alle parallele, 13.566 alla trave), bronzo al collo della francese Elena Colas (53.966: 13.600 al volteggio, 13.800 sugli staggi, 13.300 sui 10 cm, 13.266 al quadrato).

Piazzamenti per le tre italiane che si sono cimentate sul giro completo, lontane da quello che era il podio immaginato alla vigilia e che tale si è confermato: July Marano settima (53.033), Giulia Perotti decima (52.165), Anthea Sisio undicesima (51.766)