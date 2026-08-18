Andy Diaz programma il primo assalto al record del mondo: duello con Pichardo a Losanna. Gli italiani per la Diamond League

Finiti gli Europei di atletica, è subito tempo di pensare alla Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante che ripartirà venerdì 21 agosto da Losanna (Svizzera). Riflettori puntati su Andy Diaz, che torna all’arrembaggio dopo essere volato oltre le Colonne d’Ercole a Birmingham ed essere atterrato a 18.15 metri.

Mancano quattordici centimetri al record del mondo di Jonathan Edwards, il fuoriclasse italiano ha ribadito che ora ogni occasione è buona per dare l’assalto allo storico primato del britannico, che regge ormai dal lontano 1995. L’allievo di coach Fabrizio Donato ha già vinto in questa località ed è atteso da un nuovissimo duello con il portoghese Pedro Pichardo, sfiancato nel confronto che ha animato la rassegna continentale e desideroso di rivincita.

Si preannuncia una gara dall’elevatissimo contenuto tecnico, saranno in pedana anche l’algerino Yasser Triki, il cubano Lazaro Martinez, il giamaicano Jordan Scott e il nostro Andrea Dallavalle, argento iridato e bronzo europeo all’aperto.

Francesco Pernici si rimetterà in gioco dopo essere stato grande protagonista in Gran Bretagna sugli 800 metri, raggiungendo la finale in modalità frontunner e poi cambiando tattica per l’atto conclusivo, chiudendo in quinta posizione e accarezzando la medaglia di bronzo. Parterre di lusso con il canadese Marco Arop, lo spagnolo Mohamed Attaoui, il francese Gabriel Tual, il keniano Emmanuel Wanyonyi, l’algerino Djamel Sedjati.