Stano e Fiorini vincono la Gold Crown agli Europei! Ricco montepremi. Iapichino beffata dalla compensazione, a Diaz non basta 18.15…

Massimo Stano e Sofia Fiorini hanno conquistato la Gold Crown agli Europei 2026 di atletica per quanto riguarda la categoria “mista”, ovvero quella che accorpa i risultati conseguiti nelle gare su strada (maratona e marcia), nelle staffette e nelle prove multiple. In base ai tabellari prestazionali di World Athletics, i riscontri conseguiti dagli azzurri nelle 42,195 km del tacco e punta sono risultati i migliori, meritevoli del premio di 50.000 euro (a testa).

Il pugliese ha siglato il record europeo di 2h56:49 ed è stato valutato con 1.250 punti, ampiamente davanti allo spagnolo Paul McGrath (vincitore della mezza maratona, 1.228 punti) e al tedesco Leo Neugebauer (trionfatore nel decathlon, 1.221 punti). La toscana ha timbrato il record del mondo di 3h15:11, convertiti in 1.262 punti, per mettere il naso davanti alla spagnola Maria Perez (1.254 con il sigillo nella mezza) e all’irlandese Kate O’Connor (1.223 punti per l’oro nell’eptathlon).

Beffe grandissimi nella categoria salti, soprattutto per Larissa Iapichino: la toscana ha trionfato nel salto in alto con 7.00 metri, che da tabellario varrebbero 1.218 punti, ma l’azzurra ha dovuto fare i conti con una compensazione perché la misura è stata ottenuta con vento superiore al consentito (2,1 m/s), e cosi si è fermata a 1.206 punti, a un soffio dalla svizzera Angelica Moser (1.208 per il successo nel salto con l’asta). Andy Diaz è volato a 18.15 metri ed è diventato il quarto uomo della storia nel salto triplo, il nono di sempre a superare le Colonne d’Ercole poste a 18 metri: 1.288 punti per il Campione del Mondo indoor, ma non c’è stato nulla da fare contro lo svedese Armand Duplantis, che con il suo 6.15 nell’asta viene premiato con 1.308 punti.

Leonardo Fabbri ha vinto nel getto del peso con 22.31 metri (1.259 punti), ma non è riuscito a tenere botta allo sloveno Kristjan Cech con la sua spallata da 72.51 metri nel lancio del disco (1.291 punti). Nadia Battocletti ha dominato il mezzofondo, ma con tempi alti (31:41.17 sui 10.000 metri e 15:37.84 sui 5000 metri), frutto di gare abbastanza tattiche: 1.156 e 1.091 punti per la fuoriclasse trentina, lontana dalla svizzera Audrey Werro (1.257 punti per aver corso gli 800 metri in 1:54.81). Nella categoria sprint e ostacoli sono stati premiati il norvegese Karsten Warholm (giro della pista con barriere) e la sua connazionale Henriette Jaeger (400 metri).

VINCITORI GOLD CROWN EUROPEI ATLETICA

CATEGORIA SPRINT E OSTACOLI

UOMINI: Karsten Warholm (Norvegia, 400 ostacoli), 1.303 punti

DONNE: Henriette Jaeger (Norvegia, 400 metri), 1.244 punti

CATEGORIA MEZZOFONDO/LUNGHE DISTANZE

UOMINI: Andreas Almgren (Svezia, 10.000 metri), 1.189 punti

DONNE: Audrey Werro (Svizzera, 800 metri), 1.257 punti

CATEGORIA SALTI

UOMINI: Armand Duplantis (Svezia, salto con l’asta) 1.308 punti

DONNE: Angelica Moser (Svizzera, salto con l’asta) 1.208 punti

CATEGORIA LANCI

UOMINI: Kristjan Ceh (Slovenia, lancio del disco) 1.291 punti

DONNE: Jessica Schilder (Paesi Bassi, getto del peso) 1.253 punti

CATEGORIA MISTA (STRADA, PROVE MULTIPLE, STAFFETTE)

UOMINI: Massimo Stano (Italia, maratona di marcia), 1.250 punti

DONNE: Sofia Fiorini (Italia, maratona di marcia), 1.262 puntiti