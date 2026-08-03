Allarme Marchand: nuovo problema fisico, incertezza sugli Europei

Il percorso di avvicinamento ai prossimi appuntamenti internazionali si complica per Léon Marchand. Il campione francese è stato infatti fermato da una nuova ricaduta all’adduttore dell’anca destra, lo stesso distretto muscolare che aveva già destato preoccupazione nelle scorse settimane. Un contrattempo che impone allo staff medico una gestione estremamente prudente e che rende incerta la presenza del nuotatore ai prossimi impegni agonistici.

Il primo campanello d’allarme era arrivato tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, durante i Campionati Francesi disputati a Saint-Étienne. Nel corso delle batterie dei 200 rana, Marchand aveva accusato un problema fisico localizzato, riuscendo comunque a completare la prova e a ottenere la qualificazione. La situazione, però, aveva spinto il suo gruppo di lavoro a una scelta conservativa: il ritiro dalla manifestazione per evitare di aggravare il quadro e compromettere la preparazione futura.

La decisione era arrivata in un momento particolarmente positivo per l’atleta transalpino, protagonista assoluto della rassegna nazionale. Prima dello stop, Marchand aveva confermato il proprio straordinario stato di forma nei 400 misti, realizzando il quinto miglior tempo della storia della specialità con il crono di 4’04”56.

Nelle ultime ore, tuttavia, il problema si è ripresentato nella stessa zona, costringendo il fuoriclasse francese a un nuovo periodo di cautela. La ricaduta all’adduttore dell’anca destra ha già avuto una prima conseguenza concreta: Marchand non prenderà parte alla gara dei 200 rana. Rimane inoltre fortemente a rischio anche la sua partecipazione ai 400 misti dei prossimi Europei di nuoto in programma a Parigi.

La priorità dello staff resta ora quella di evitare forzature. Un infortunio muscolare in un’area sottoposta a continue sollecitazioni durante la nuotata può trasformarsi in un problema più complesso se non viene completamente risolto. Per questo motivo, ogni decisione sul rientro in vasca sarà valutata con la massima attenzione, senza accelerazioni che possano compromettere il prosieguo della stagione di una delle stelle più attese del panorama internazionale.