Nuoto, tengono banco i campionati italiani di categoria a Roma: un’occasione di rilancio a Roma

Archiviate le giornate riservate alla categoria Ragazzi, i riflettori del Foro Italico si spostano ora sulle gare delle classi Juniores, Cadetti e Seniores dei campionati italiani di categoria di nuoto, che da domani animeranno la piscina romana. È la fase più attesa della manifestazione, un banco di prova importante per chi punta a confermarsi e per chi, invece, cerca di rilanciare una stagione che avrà il suo momento culminante nei Campionati Europei di Parigi.

La rassegna continentale vedrà la partecipazione di una rappresentativa italiana particolarmente numerosa, ma chi è rimasto fuori dalla convocazione avrà comunque l’opportunità di lasciare il segno. Le gare di Roma rappresentano infatti un’occasione preziosa per lanciare un messaggio ai selezionatori, dimostrando di possedere qualità e margini di crescita in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Tra le prove di velocità femminili, l’attenzione sarà rivolta ad Agata Maria Ambler nei 50 stile libero e a Cristina Stevenato nei 100 stile libero. Entrambe cercheranno di avvicinare o migliorare i propri riferimenti cronometrici nelle rispettive specialità, confermando i progressi mostrati nel corso della stagione.

Non mancheranno motivi d’interesse anche tra le atlete più giovani. Caterina Santambrogio e Alessandra Leoni saranno chiamate a dare continuità al percorso di crescita intrapreso negli ultimi mesi, trasformando il potenziale espresso finora in risultati di spessore sul piano nazionale.

Un discorso analogo riguarda Lucrezia Domina, nuotatrice capace di interpretare con efficacia tutte le distanze dello stile libero a partire dai 200 metri. Proprio il mezzofondo rappresenta uno dei settori nei quali il nuoto italiano è chiamato a costruire il ricambio generazionale. Alle spalle di campioni affermati come Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella, infatti, la profondità del movimento appare ancora limitata, rendendo sempre più urgente l’emergere di nuovi protagonisti. In quest’ottica saranno da seguire con particolare attenzione le prestazioni di Filippo Bertoni ed Emma Vittoria Giannelli, entrambi attesi a un ulteriore salto di qualità.

Tra i prospetti della nuova generazione merita infine una menzione Francesco Ceolin. Lo specialista del delfino veloce aveva già evidenziato qualità interessanti agli Europei Juniores e avrà l’occasione di confermare il proprio potenziale anche nel contesto assoluto. Diverso il discorso per Federico Poggio: per il ranista azzurro, forte di una lunga esperienza internazionale, la manifestazione romana rappresenta soprattutto un’opportunità di ripartenza e di rilancio dopo un periodo complicato