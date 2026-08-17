La 4×400 femminile dell’Italia centra il bronzo agli Europei di atletica leggera e dopo pochi minuti assiste al trionfo della 4×400 maschile, che consegna agli azzurri la vittoria nel medagliere. Le staffettiste italiane fanno festa ai microfoni di Rai 2 HD subito dopo la conquista di questi allori.

Anna Polinari: “Fino a prima eravamo tutti insieme nel campo di riscaldamento, siamo amici, giochiamo a carte, facciamo di tutto insieme, vincere una medaglia noi e poi loro è stato stupendo, siamo emozionate per loro, mi viene da piangere, è bellissimo“. Alessandra Bonora: “Sono senza parole, perché siamo state brave, possiamo dirlo, finalmente siamo riuscite a prenderci questa medaglia e nessuno ce la toglierà. Siamo felicissime per un’emozione grande“.

Alice Mangione: “Eravamo qua che urlavamo, alla fine non avevamo capito chi avesse vinto, poi abbiamo visto il fotofinish. È veramente una giornata da ricordare, poi alla fine si parla sempre della 4×100, ma la 4×400 nei momenti importanti c’è sempre“.

Eloisa Coiro: “Sono veramente orgogliosa di questo quartetto, orgogliosa anche delle ragazze che ci hanno portato in finale, orgogliosa dei ragazzi, che hanno fatto veramente una cosa eccezionale. Siamo, tutta la scuola italiana, veramente degli atleti fantastici, ed è bellissimo stare qua a vivere queste emozioni, penso che non me le scorderò mai”.