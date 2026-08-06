Alexander Zverev eliminato a Montreal: “Risultati a sorprese con queste palle. Occasione persa?”

Alexander Zverev ha perso contro l’olandese Tallon Griekspoor al secondo turno del Masters 1000 di Montreal ed è stato così eliminato dal torneo in corso di svolgimento sul cemento della località canadese. Il fresco vincitore del Roland Garros e finalista di Wimbledon ha prevalso al tie-break del primo set, ma poi ha subito la rimonta da parte dell’avversario e ha dovuto salutare la competizione, che segnava il ritorno in campo e che funge da marcia di avvicinamento verso gli US Open.

Il numero 3 del mondo ha commentato la propria prestazione in conferenza stampa: “Onestamente, mi aspettavo di non giocare bene questa settimana. L’avevo detto prima dell’inizio del torneo. Anche se negli ultimi mesi ho giocato molto bene, mi sono concesso anche una piccola pausa. Poi mi sono allenato, ma gareggiare è diverso. Mi aspettavo di non giocare bene, ma non mi aspettavo nemmeno di giocare così male. Probabilmente è stata la partita peggiore di tutta la stagione. Non ho avuto molte partite negative quest’anno, ma questa è stata sicuramente la peggiore. Non succede nulla: è un processo, il tennis ha alti e bassi e ora si tratta di tornare al livello che ho mostrato negli ultimi mesi”.

Il tedesco ha proseguito: “Credo che con queste condizioni e con queste palline vedremo risultati un po’ insoliti, sia per quanto riguarda la classifica che i giocatori che avanzano nel tabellone. È il primo torneo su campo duro dopo diversi mesi e stiamo tutti cercando di ritrovare il nostro miglior livello. Le palline sono difficili da controllare. È sempre così ogni anno, non è una novità. Le Wilson sono sempre complicate, ma non è questo il motivo per cui oggi ho perso. Semplicemente non ho ancora la forma che avevo un paio di mesi fa. Ho bisogno di allenarmi, fare pratica e ritrovare quel ritmo. Non voglio cercare scuse. Non è un problema, è semplicemente qualcosa a cui tutti dobbiamo abituarci“. Occasione persa?: “No. Ho vinto sette Masters 1000, quindi va bene così“.