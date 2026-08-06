Jannik Sinner allunga nel ranking ATP! Come cambia la classifica con l’eliminazione di Zverev e il nuovo vantaggio su Alcaraz

Alexander Zverev è stato sconfitto dall’olandese Tallon Griekspoor al secondo turno del Masters 1000 di Montreal: debutto amarissimo per il tennista tedesco sul cemento canadese, dove si è imposto al tie-break nel primo set e poi è crollato al cospetto di un rivale che ha disputato un incontro di notevole spessore tecnico. La testa di serie numero 1 del tabellone si è arresa al suo primo incontro in terra nordamericana e la battuta d’arresto ha ripercussioni importanti sul ranking ATP.

Il 29enne doveva infatti onorare una cambiale di 400 punti, dovuta alla semifinale raggiunta lo scorso anno (perse contro il russo Karen Khachanov), e l’eliminazione odierna gli costa una pesante decurtazione, visto che il ko all’esordio mette sul piatto soltanto dieci punti. Il fresco vincitore del Roland Garros rimane così a 8.090 punti e resta in terza posizione, non riuscendo a operare il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz, secondo nella graduatoria internazionale con 8.160 punti.

Jannik Sinner svetta in maniera perentoria con 13.450 punti e ora il margine sui sui inseguitori si fa sempre più solido: 5.290 lunghezze sull’iberico e 5.360 sul teutonico. All’orizzonte il Masters 1000 di Cincinnati (dal 13 agosto), che dovrebbe segnare il ritorno in campo del fuoriclasse altoatesino dopo l’apoteosi a Wimbledon e le successive vacanze. Sul cemento statunitense rivedremo all’opera anche Zverev, mentre Alcaraz ha annunciato il proprio forfait a causa dei problemi al polso, che mettono in dubbio anche la sua presenza agli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà il 30 agosto sul cemento di Flushing Meadows.

Le cambiali di Cincinnati saranno le seguenti: 1.000 punti per Alcaraz (vincitore dell’ultima edizione), 650 per Sinner (dodici mesi fa si ritirò in finale), 400 per Zverev (perse la semifinale contro l’iberico). Sicuramente il tedesco tornerà numero 2 del mondo con l’aggiornamento del ranking ATP che avverrà dopo la conclusione del torneo, Alcaraz scivolerà in terza piazza, mentre l’azzurro rimarrà saldamente al comando e si avvicina sempre di più a meritarsi lo status di numero 1 del circuito alla fine dell’anno.