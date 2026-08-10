Alberto Razzetti vice-campione d’Europa: “Speravo di stare più vicino a Borodin, ma conta la medaglia”

È arrivata la prima medaglia italiana agli Europei di nuoto 2026. Nella piscina di Parigi, Alberto Razzetti ha conquistato uno splendido argento nell’ultimo atto dei 400 misti, inaugurando il medagliere italiano in vasca. L’azzurro si conferma uno dei migliori interpreti nella gara con i quattro stili e sale nuovamente sul podio continentale dopo l’oro a Roma nel 2022.

Il ligure ha dovuto cedere solo al russo (atleta neutrale) Ilia Borodin, capace di conquistare l’oro europeo con il tempo di 4’08″17, nuovo record dei campionati. L’italiano non è riuscito a reggere il passo nella seconda vasca a rana e nello stile libero non è riuscito a colmare il gap. Crono di 4’10″40 per l’italiano che può comunque festeggiare il prezioso risultato.

Il primatista italiano, ai microfoni di Rai Sport, ha commentato con soddisfazione la sua prova: “Sono contento, ci tenevo tanto a prendere una medaglia oggi. Sapevo che Ilia Borodin era il favorito, è andato davvero forte, è stato bravo. Speravo di potergli stare più vicino ma è comunque una medaglia con un’ottima gara. Va bene così, ho dato il via alla spedizione”.

Il pronostico sul medagliere ed il ruolo della squadra azzurra: “Sulla carta Italia, Gran Bretagna e Russia sono le nazioni più forti. Fa piacere essere tra questi, ormai siamo temuti da tutti gli altri”.

Dopo la premiazione, Razzetti ha proseguito la sua disamina: “Borodin è andato forte, pensavo di poter fare un 4’08” alto. Tutto sommato è un ottimo tempo, non ho rimpianti per l’oro. Ho fatto un po’ di fatica nella parte finale di gara. A stile ho fatto una buona frazione ma l’ho patita. Cercherò di continuare così. Il peso grosso me lo sono levato ma c’è ancora tanto da fare. A Singapore poteva andare meglio ma ho preso tante medaglie internazionali nell’ultimo periodo”.