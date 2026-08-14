Alberto Razzetti si toglie lo sfizio di fare meglio di Marchand nelle batterie dei 200 farfalla!

Alberto Razzetti parte con piglio ambizioso nelle batterie dei 200 farfalla agli Europei 2026 di nuoto di Parigi. Nel quinto giorno di gare, il ligure, reduce dall’argento nei 400 misti, è entrato in vasca con grande voglia di far bene, spinto anche dalla selezione interna in casa Italia: secondo il regolamento, infatti, soltanto due atleti per nazione possono accedere alle semifinali.

Pochi margini di errore, dunque, e Razzetti ha messo in mostra una nuotata potente, spingendo con efficacia nelle subacquee e stampando il miglior tempo di ingresso alle semifinali: 1’54″64, a soli 36 centesimi dal record italiano della distanza, detenuto da Federico Burdisso con 1’54″28.

Burdisso era al via della prova, così come Andrea Camozzi. Il lombardo ha adottato la consueta strategia: passaggio molto aggressivo ai 100 metri e tentativo di resistere nella seconda parte di gara. Una resistenza che, però, non si è concretizzata come sperato. La chiusura in 1’56″08 è valsa il settimo tempo complessivo, non sufficiente per qualificarsi dal momento che Camozzi ha centrato il quinto crono in 1’55″95.

Nelle batterie si è visto all’opera anche il campione olimpico della specialità, Leon Marchand. Il francese sta affrontando questa competizione a “chilometraggio ridotto”: il risentimento all’adduttore dell’anca lo ha costretto a rinunciare ai 200 e ai 400 misti e ai 200 rana, concentrando le proprie energie sulle staffette, sui 200 farfalla e sui 400 stile libero. Per l’asso transalpino un tempo di 1’55″90, quarto crono complessivo.

Si prospetta, quindi, una semifinale particolarmente interessante. Marchand vorrà far valere la propria superiorità, mentre Razzetti cercherà di avvicinare o migliorare il record italiano e, soprattutto, di lanciare un segnale di forza in vista dell’atto conclusivo.