La staffetta 4×100 metri mista dell’Italia non arriva al traguardo agli Europei senior 2026 di atletica: a Birmingham, in Gran Bretagna, cade il testimone nel cambio tra Vittoria Fontana ed Eseosa Fostine Desalu. Delusione palpabile per gli azzurri ai microfoni di Rai 2 HD.

Vittoria Fontana: “Ho visto la mano di Desalu, non so se lui ha sentito male il testimone o non l’ha sentito, solo che il testimone è completamente scivolato. Non so se io avevo già ricevuto il testimone un po’ sul bordo, quando siamo in gara poi si fa anche fatica un po’ a ricordare tutto quello che è successo, quindi se poi ci saranno delle riprese capiremo meglio con l’analisi“.

Eseosa Fostine Desalu: “Purtroppo il testimone è scivolato, non l’ho sentito molto bene. Mi spiace, perché si poteva tranquillamente andare a medaglia vedendo i tempi. Purtroppo queste cose succedono, non ho nient’altro da dire se non che mi dispiace, per me ma soprattutto mi spiace anche per i compagni“.

Alice Pagliarini: “Purtroppo può capitare, non è colpa di nessuno, era una finale alla nostra portata, pienamente, peccato, ci rifaremo in un’altra occasione“.

Eduardo Longobardi: “Personalmente sono di umore tanto nero, perché mi aspettavo una medaglia, me la aspettavo tantissimo, devo dire che anche io ho commesso alcuni sbagli, però oltre a questo speravo di tornare a casa con una medaglia. Sono di umore nero, devo farmelo passare stasera“.