Giro di Vallonia 2026, prima vittoria in carriera per Oliver Ben. Il neozelandese è il nuovo leader

Colpo a sorpresa del neozelandese Oliver Ben nella seconda tappa del Giro di Vallonia, poco più di 192 chilometri con partenza da Jodoigne ed arrivo a Libramont-Chevigny. Una giornata caratterizzata dalla pioggia, che ha sicuramente reso più difficile l’arrivo ed il migliore è stato proprio il 29enne della Modern Adventure Pro Cycling, che ieri aveva concluso al quarto posto. Una giornata sicuramente da ricordare per Ben, visto che questa si tratta anche della prima vittoria in carriera tra i professionisti.

La fuga di giornata ha visto protagonisti sei corridori: Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla), dai belgi Matteo Melotte (Color Code – Alu Center) e Iben Rommelaere (Tarteletto – Isorex), dal francese Kévin Avoine (Van Rysel Roubaix) e dal tedesco Anton Lennemann (BIKE AID). I fuggitivi sono stati poi ripresi a poco più di trenta chilometri, quando si sono messe in moto le formazioni dei velocisti.

I treni delle formazioni degli sprinter però hanno fatto fatica a crearsi, complice qualche allungo nel finale ed anche una serie di cadute. Ad approfittarne è stato così proprio Oliver Ben, che ha battutto in volata il belga Yorben Lauryssen (Tarteletto – Isorex) e l’americano Riley Sheenan (NSN Cycling Team). Quinto il vincitore di ieri, il belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) davanti al connazionale Arnaud De Lie (Lotto Intermarché).

Proprio per via dei piazzamenti Oliver Ben è il nuovo leader della classifica generale del Giro di Vallonia, riuscendo a superare proprio il belga Jordi Meeus.