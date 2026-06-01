Calendario San Antonio Spurs-New York Knicks, NBA Finals 2026: orari da gara-1 a gara-7, tv, streaming

Come nel 1999, ma diversamente dal 1999. Quella era una stagione NBA monca, a causa del lockout, questo è un contesto decisamente più normale. E se nella Grande Mela si sogna, in California si cerca di rivivere un po’ dell’era di Gregg Popovich. Tutto però è cambiato, tranne due maglie: New York Knicks e San Antonio Spurs.

Jalen Brunson contro Victor Wembanyama, due ruoli diversi, due ruoli da superstar. La NBA ha di fronte forse la finale dei sogni, in un certo senso e per quelle che sono le dinamiche delle franchigie odierne. Da una parte un team che, per anni, a parte il prestigio ha sempre fatto immensa fatica, dall’altra una squadra che dall’annata 2020-2021 non avvicinava neppure i playoff. E che, ritrovandoli, è andata a puntare direttamente al bersaglio grosso: l’anello.

Le NBA Finals 2026 si giocheranno, in giorni italiani, dalla notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno con un termine massimo nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno. Per la prima volta da decenni non ci sarà la diretta tv di Sky Sport, che trasmetterà delle differite. La diretta streaming è appannaggio esclusivo di Amazon Prime Video.

CALENDARIO NBA FINALS 2026

Gli orari sono indicati secondo il giorno e l’ora italiani.

Giovedì 4 giugno

Ore 2:30 San Antonio Spurs-New York Knicks – Gara-1

Sabato 6 giugno

Ore 2:30 San Antonio Spurs-New York Knicks – Gara-2

Martedì 9 giugno

Ore 2:30 New York Knicks-San Antonio Spurs – Gara-3

Giovedì 11 giugno

Ore 2:30 New York Knicks-San Antonio Spurs – Gara-4

Domenica 14 giugno

Ore 2:30 San Antonio Spurs-New York Knicks – Gara-5 (eventuale)

Mercoledì 17 giugno

Ore 2:30 New York Knicks-San Antonio Spurs – Gara-6 (eventuale)

Sabato 20 giugno

Ore 2:30 San Antonio Spurs-New York Knicks – Gara-7 (eventuale)

NBA FINALS 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (differite Sky Sport).

Diretta streaming: Amazon Prime Video