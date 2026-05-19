Toni Nadal spiega: “Il livello medio del circuito si è abbassato, difficile che Sinner possa essere battuto senza Alcaraz”

L’assenza di Carlos Alcaraz dal Roland Garros rischia di cambiare gli equilibri del tennis mondiale e, secondo Toni Nadal, apre inevitabilmente la strada a Jannik Sinner. Lo zio di Rafa, intervenuto a “Radioestadio”, ha analizzato il momento del circuito maschile soffermandosi sia sull’infortunio dello spagnolo sia sulla crescita impressionante dell’altoatesino, oggi sempre più dominante.

Alcaraz, fermato dal problema al polso accusato a Barcellona, è stato costretto a saltare Madrid, Roma e non ci sarà a Parigi. E lo zio Toni non ha nascosto l’impatto che l’assenza dello spagnolo può avere sulla corsa ai titoli: “Nessuno è contento dell’infortunio di un giocatore, ma quando non partecipa il tuo avversario, sei contento, è normale, senza Alcaraz aumentano le possibilità di vittoria di tutti“.

Un’analisi che fotografa il momento attuale del tennis maschile. Per il tecnico spagnolo, infatti, Sinner sta approfittando non solo dello stop del suo principale rivale, ma anche di un contesto generale meno competitivo rispetto al passato. L’ex coach del maiorchino ha infatti sottolineato come il livello medio del circuito si sia abbassato rispetto all’epoca dei Big-Three: “Ferrer, Berdych, Del Potro, Murray… non hanno mai smesso di lottare nelle partite contro Djokovic, Federer o Nadal… ora questo aspetto si è un po’ perso“.

In questo scenario, il numero uno del mondo sta riuscendo a costruire un dominio sempre più netto. Toni Nadal ha evidenziato soprattutto la solidità dell’azzurro nel confronto diretto con Alcaraz: “Jannik non è brillante come Carlos, ma è più costante e ha tutto“.

Secondo Nadal, è proprio questa continuità a rendere Sinner oggi il giocatore più difficile da affrontare del circuito. La sensazione è che il gap con gli inseguitori si stia ampliando torneo dopo torneo, anche perché manca quella profondità di avversari capace in passato di mettere in crisi i dominatori del tennis mondiale.

“Sta diventando sempre più difficile battere Sinner, avere la possibilità di metterlo in difficoltà… quello che sta facendo Jannik è straordinario“, ha concluso.