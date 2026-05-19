Jannik Sinner già settimo nella classifica dei vincitori di ogni epoca dei Masters1000: Sampras e Murray a tiro

Jannik Sinner bussa alle porte dell’élite del tennis mondiale. L’azzurro è ormai membro stabile di un club esclusivo e il trionfo agli Internazionali d’Italia lo ha proiettato ancora più in alto. L’altoatesino, infatti, prima di compiere 25 anni ha completato il cosiddetto Career Golden Masters, vale a dire la conquista, almeno una volta in carriera, di tutti i tornei Masters 1000.

L’unico giocatore della storia ad aver centrato un’impresa simile prima di lui è stato il serbo Novak Djokovic, riuscitoci però in età ben più avanzata. A 24 anni e 274 giorni, Jannik è diventato il più giovane tennista di sempre a completare questa straordinaria sequenza di titoli; Djokovic, invece, aveva chiuso il cerchio a 31 anni e 89 giorni.

Nole, in questo contesto, detiene il primato assoluto nella classifica dei plurivincitori nei Masters 1000. Il campione di Belgrado guida la graduatoria con 40 titoli, davanti ai suoi storici rivali: lo spagnolo Rafael Nadal, fermo a quota 36, e lo svizzero Roger Federer, a 28.

E Sinner? L’azzurro occupa attualmente la settima posizione con 10 successi, a una sola lunghezza da una leggenda come Pete Sampras. Per quanto si sta vedendo nell’attuale panorama tennistico, l’altoatesino sembra avere tutte le carte in regola per incrementare ulteriormente il proprio bottino e continuare la scalata in questa speciale classifica.

CLASSIFICA PLURIVINCITORI MASTERS1000

1. Novak Djokovic 40

2. Rafael Nadal 36

3. Roger Federer 28

4. Andre Agassi 17

5. Andy Murray 14

6. Pete Sampras 11

7. Jannik Sinner 10

8. Carlos Alcaraz 8

8. Thomas Muster 8

10.Alexander Zverev 7

10 Michael Chang 7