Sinner esulta: “Stiamo facendo cose incredibili, Zverev non ha giocato il suo tennis”. E fa una promessa…

A Jannik Sinner sono bastati appena 58 minuti per sconfiggere Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid: sulla terra rossa della capitale spagnola è andata in scena una partita a senso unico, dominata in lungo e in largo dal numero 1 del mondo, che ha travolto il numero 3 del ranking ATP con il perentorio punteggio di 6-1, 6-2. Tutto estremamente facile per il fuoriclasse altoatesino, che ha inflitto una nuova lezione di tennis al quotato tedesco e ha così potuto fare festa per la prima volta in questa località.

Il 24enne ha scritto un record memorabile: è diventato il primo giocatore della storia ad alzare al cielo cinque trofei consecutivi di livello 1000, superando grandi leggende del passato ed entrando definitivamente nel mito. Lo scorso anno aveva messo la sua firma a Parigi, mentre in questa stagione aveva ruggito a Indian Wells, Miami e Montecarlo. Ora l’attenzione è tutta per gli Internazionali d’Italia che scatteranno mercoledì 6 maggio, poi sarà ora di pensare al Roland Garros, unico Slam assente nel suo palmares.

Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Ho incominciato molto bene la partita con il break, oggi non credo che Zverev abbia giocato il suo miglior tennis, io ho cercato di partire bene e davanti. Sono soddisfatto del mio livello: una bellissima vittoria, un altro titolo come questo vuol dire tanto per me. C’è dietro molto lavoro, molta dedizione, molto impegno ogni giorno. Questi risultati vogliono dire tanto per me, sono molto contento di continuare a credere in me stesso, in ogni giorno, in ogni allenamento mettendoci la giusta disciplina. C’è un team ottimo alle mie spalle: si parla di me, ma si deve parlare anche del team, di noi”.

Durante la premiazione si è complimentato con Zverev: “Grande settimana ancora una volta, so che oggi non era la migliore giornata: ti auguro il meglio per Roma e Parigi“. Il 24enne ha poi proseguito: “Grazie al mio team per spingermi e credere in me. Stiamo facendo qualcosa di incredibile, grazie per rimanere al mio fianco. Ci saranno tanti italiani che staranno guardando: grazie per il sostegno che arriva da casa. Grazie al pubblico, per me è molto importante. Voglio ringraziare gli organizzatori per rendere speciale questo torneo. Dietro le quinte ci fanno sentire a casa. Da giocatori siamo sempre molto contenti di venire qui. Grazie al pubblico per tutto il torneo e l’anno prossimo cercherò di parlare in spagnolo“.