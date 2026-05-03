Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Madrid? Nuovo montepremi milionario, Alcaraz staccato nel Prize Money

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Madrid, travolgendo il tedesco Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-1, 6-2 nella finale a senso unico andata in scena sulla terra rossa della capitale spagnola. Al fuoriclasse altoatesino sono bastati 58 minuti di gioco per annichilire il numero 3 del ranking ATP e ha messo le mani su questo trofeo per la prima volta in carriera, diventando il primo tennista della storia a conquistare cinque titoli di livello 1000 consecutivi.

Il numero 1 del mondo aveva già alzato le braccia al cielo a Indian Wells, Miami e Montecarlo nel corso di questa stagione, mentre nella passata annata agonistica aveva messo la firma in quel di Parigi. Un record strabiliante per il 24enne, che ha così vinto per almeno una volta otto diversi Masters 1000 del circuito internazionale: all’appello mancano soltanto gli Internazionali d’Italia, ci potrà provare nelle prossime due settimane sul mattone tritato di Roma per poi lanciarsi verso il Roland Garros, l’unico Slam che manca al suo gloriosa palmares.

Il risultato è notevole dal punto di vista sportivo e agonistico, ma come sempre va annotato anche il risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria al Masters 1000 di Madrid? Il montepremi è decisamente sostanzioso, visto che l’assegno garantito agli organizzatori è pari a 1,007 milioni di euro.

Il fuoriclasse altoatesino ha così preso il largo nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla ATP: primo posto con 5,5 milioni di dollari statunitensi guadagnati in stagione e Carlos Alcaraz distanziato (4,36 milioni), tenendo conto esclusivamente degli emolumenti derivanti dai risultati sportivi e senza tenere in conto sponsor e altre fonti.

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1,007 milioni di euro.