Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Roma? E se vince gli Internazionali d’Italia…

Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia del tennis, riuscendo a qualificarsi alla finale degli Internazionali d’Italia per la seconda volta consecutiva e firmando la 33 vittoria consecutiva in un Masters 1000 (ha alzato al cielo Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid tra lo scorso novembre e aprile). Dopo le sofferenze fisiche riscontrate nel secondo set di ieri e l’interruzione per pioggia quando si trovava in vantaggio nel terzo parziale, oggi il fuoriclasse altoatesino è riuscito a chiudere la pratica contro Daniil Medvedev.

Il numero 1 del mondo ha un chiaro obiettivo: conquistare il titolo di fronte al pubblico del Foro Italico e mettere le mani sull’unico trofeo di livello 1000 che manca al suo glorioso palmares, facendo festa sulla terra rossa di Roma e rinforzando ulteriormente il piazzamento in testa al ranking ATP. L’azzurro punta a diventare il primo giocatore a vincere i primi cinque Masters 1000 della stagione e a festeggiare sei tornei 1000 di fila, proiettandosi così con grande ottimismo verso il Roland Garros.

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner per la finale a Roma? L’assegno è pari a 535.585 euro, ma in caso di trionfo incasserebbe un emolumento pari a 1,07 milioni di euro. Il 24enne ha rafforzato il primo posto nel Prize Money Ranking stagionale, la classifica dei premi elaborata ufficialmente dall’ATP: 6,14 milioni di dollari statunitensi portati a casa grazie agli emolumenti garantiti dagli organizzatori per i risultati conseguiti nei vari tornei. Lo spagnolo Carlos Alcaraz è fermo a 4,36 milioni di dollari.

MONTEPREMI JANNIK SINNER INTERNAZIONALI D’ITALIA

CON LA FINALE: 535.585 euro.

CON L’EVENTUALE VITTORIA: 1.007.165 euro