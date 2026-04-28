“Potrebbe salire sul podio agli Europei!”: European Athletics estasiata da Alex Schwazer. La candidatura…

“Potrebbe tornare sul podio agli Europei per la prima volta da quando conquistò il titolo a Barcellona nel 2010, se decidesse di gareggiare a Birmingham quest’anno“. Sono le parole con cui European Athletics (la Federazione Europea di atletica) ha parlato di Alex Schwazer dopo la strabiliante prestazione offerta dall’altoatesino nella maratona di marcia andata in scena domenica a Kelsterbach (località alle porte di Francoforte, Germania).

Il 41enne ha dettato legge sui 42,195 km e si è imposto con il tempo di 3h01:55, diventando il terzo miglior atleta al mondo sulla distanza in questa stagione e il primo europeo in questa specialità del tacco e punta (distanza entrata ufficialmente in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio e non olimpica, a Los Angeles 2028 si gareggerà esclusivamente nella 21,097 km). Un pensiero da parte di un organo di riferimento che avvalora ulteriormente la caratura della prestazione fornita dal Campione Olimpico di Pechino 2008 nella 50 km.

Alex Schwazer sarà effettivamente protagonista ad agosto sulle strade britanniche? L’altoatesino ha dichiarato di poterne parlare con la FIDAL e che non vuole togliere il posto a nessuno, ma con certi riscontri cronometrici è impossibile non pensarci concretamente. Ricordiamo che l’altoatesino trionfò sedici anni fa agli Europei in terra spagnola, quando si impose nella 20 km con il tempo di 1h20:38 e poi non portò a termine la 50 km.