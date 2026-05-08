Quando torna il Giro d’Italia…in Italia? Ripartenza al Sud, le tappe estere saranno ben 4!

Il Giro d’Italia 2026 scatterà nella giornata odierna (venerdì 8 maggio) dalla Bulgaria: le prime tre frazioni della Corsa Rosa si disputeranno molto lontano dai confini nazionali, tra l’altro per la seconda volta consecutiva, visto che la Grande Partenza dello scorso anno ebbe luogo in Albania. Una decisione legata indubbiamente ad aspetti economici e sempre più comune per le grandi corse a tappe, che sono ormai solite percorrere i primi chilometri lontano da casa.

Si incomincerà con i 147 km da Nessebar a Burgas (è annunciata una volata, Jonathan Milan riuscirà ad alzare le braccia al cielo e meritarsi la prima maglia rosa?), si proseguirà sabato 9 maggio poi con i 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo (tracciato vallonato, con un GPM di terza categoria posto a undici chilometri dal traguardo) e si chiuderà il trittico nella giornata di domenica 10 maggio con i 175 km da Plovdiv a Sòfia (sulla carta dedicati ancora alle ruote veloci).

Lunedì 11 maggio si osserverà il primo giorno di riposo, che verrà utilizzato anche per operare il lungo trasferimento. Il Giro d’Italia 2026 tornerà dunque in Italia e ripartirà sulle strade del Bel Paese nella giornata di martedì 12 maggio: ripartenza da Sud, nello specifico dalla Calabria, con i 138 km da Catanzaro a Cosenza, poi si risalirà lo Stivale verso Nord e l’avventura si concluderà domenica 31 maggio con la passerella in quel di Roma.

Le tappe all’estero del Giro d’Italia 2026 saranno ben quattro, ovvero il 19% del totale (percentuale decisamente considerevole…). Oltre alle tre giornate in Bulgaria, si annovera anche una frazione interamente in Svizzera: la sedicesima tappa, in programma martedì 26 maggio, si snoderà in terra elvetica, con 113 km esigenti da Bellinzona a Carì. Quella tappa sarà preceduta da un giorno di riposo e sarà seguita dalla 17ma tappa (202 km da Cassano d’Adda ad Andalo), preludio al durissimo finale sulle Dolomiti.