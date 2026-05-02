Quali sono le novità introdotte dalla McLaren a Miami: aggiornamenti che sembrano poter dare una svolta

Per avere un quadro più completo e misurare gli effettivi valori in campo anche sulla lunga distanza bisognerà attendere perlomeno la Sprint odierna o un’eventuale gara sull’asciutto, ma i riscontri emersi nella giornata di venerdì a Miami sono sotto gli occhi di tutti con una McLaren in grande spolvero capace di effettuare un progresso impressionante rispetto alle prime uscite stagionali.

La Sprint Qualifying ha visto infatti il campione del mondo in carica Lando Norris realizzare il miglior tempo assoluto con un margine di due decimi sulla prima Mercedes (guidata da Kimi Antonelli), quasi quattro sulla prima Ferrari (con al volante Charles Leclerc) e oltre mezzo secondo sulla Red Bull di Max Verstappen. Una vera e propria rivoluzione rispetto al precedente appuntamento di Suzuka, andato in scena nell’ultimo weekend di marzo.

Il team di Woking, che può sorridere anche per la terza piazza di Oscar Piastri, ha effettuato un notevole salto di qualità grazie all’introduzione del primo vero pacchetto di aggiornamenti dell’anno. A conti fatti la MCL40 non era stata praticamente toccata addirittura dallo shakedown di fine gennaio a Barcellona, restando in buona sostanza la stessa per tutti i test invernali e per i tre Gran Premi che hanno aperto il campionato.

Gli uomini papaya avevano pianificato di portare proprio in Florida quasi una versione B della monoposto, con tanti sviluppi che stanno evidentemente funzionando (come avvenne nel 2024 sempre a Miami). Gli ingegneri McLaren sono intervenuti su varie aree critiche della macchina, presentando un nuovo fondo e diverse soluzioni aerodinamiche per migliorare la gestione dei flussi verso il retrotreno. Novità anche per quanto riguarda il raffreddamento, senza dimenticare l’introduzione di una nuova ala posteriore a completamento di un pacchetto particolarmente ambizioso e articolato.