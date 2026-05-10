Patrick Pezzo Rosola brilla in Coppa delle Nazioni e vince la generale della Course de la Paix! Colpaccio del figlio d’arte

Patrick Pezzo Rosola ha vinto la classifica generale della Course de la Paix Juniors, evento ciclistico valido per la Coppa delle Nazioni riservata al settore giovanile e che prevedeva quattro tappe. Il 18enne veronese si è imposto nell’evento andato in scena in Cechia con un solo secondo di vantaggio sul danese Malthe Risbjerg e sette secondi sull’altro danese Julius Loevstrup Birkedal, ricordando che si gareggiava con i colori delle rispettive Nazionali (gli azzurri erano guidati dal CT Dino Salvoldi).

Il figlio di Paola Pezzo, leggendaria Campionessa Olimpica di mountain bike (ad Atlanta 1996 e Sydney 2000), aveva fatto la differenza nella frazione di ieri, quando aveva vinto sul traguardo di Olbernhau regolando lo svedese Elias Waendel in una volata a due. L’azzurro si era distinto anche negli 8,8 km a cronometro a Trebivlice, dove chiuse al sesto posto con un ritardo di dieci secondi da Risbjerg, poi recuperati nella giornata successiva.

La stagione di Patrick Pezzo Rosola si arricchisce di un successo di grande peso dopo quelli di livello nazionale ottenuti alla Cronoversilia, alla Piccola Liegi delle Breganze e al Trofeo Ristorante alla Colombera-GP Vierre Arredamenti Frasson Rottomi. Durante il mese di aprile, a livello di Coppa delle Nazioni, era stato secondo nella generale della Volta Castellò e 14mo al Trofeo Victor Cabedo.