Joao Fonseca su Sinner: “In questo momento è di un’altra categoria”

Gli Internazionali d’Italia di tennis sono pronti a catalizzare l’attenzione degli appassionati fino al 17 maggio. Jannik Sinner, indubbiamente, è il giocatore più atteso. Con l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, Sinner non sembra avere rivali e l’affermazione nel torneo di Madrid conferma quanto aveva fatto in tornei precedenti, dove comunque l’iberico era stato presente e sconfitto da Jannik nell’atto conclusivo di Montecarlo.

Una supremazia chiara negli ultimi due mesi che, secondo alcuni, è anche deleteria per il tennis. La ripetitività dei risultati e il rendere scontati certi riscontri sono elementi che potrebbero portare meno interesse nel circuito. A prescindere da questo, restano le prestazione eccezionali dell’altoatesino.

A sottolineare questi aspetti è stato il brasiliano Joao Fonseca, intervista da Sky Sport. Il sudamericano è tra i tennisti più promettenti del circuito, avendo avuto anche modo di confrontarsi con Sinner a Indian Wells. Una partita equilibrata, in cui l’azzurro si è rivelato superiore nella gestione dei punti importanti.

Fonseca ha parlato del suo rapporto con il n.1 del mondo e Alcaraz: “Sono fonte di ispirazione e sto lavorando per arrivare al loro livello, spero di raggiungerli. Carlos è infortunato, ma Jannik al momento sta facendo qualcosa di incredibile, ha vinto cinque Masters1000 consecutivi, è di un’altra categoria“.