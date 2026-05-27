Nuovo appuntamento con Bike Today per analizzare la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Cassano d’Adda ad Andalo. Una frazione di 202 km con 3.300 metri di dislivello, continui saliscendi e un finale esplosivo che ha regalato una delle giornate più imprevedibili di questa edizione.

A trionfare è Michael Valgren, protagonista di una vittoria da maestro: il danese di 34 anni, partendo dalla fuga mattutina, ha letto la situazione alla perfezione e ha lanciato l’attacco decisivo proprio alla “flamme rouge”.

Ale sue spalle Andreas Leknessund secondo a 3 secondi, mentre Damiano Caruso chiude terzo a 6 secondi, con una prestazione di altissimo livello che gli permette di scalare la classifica generale. Jonas Vingegaard rimane in Maglia Rosa e gestisce al meglio la situazione con la sua squadra, domani altra frazione che non dovrebbe creare problemi.

Analisi completa della tappa, i protagonisti, le classifiche e gli scenari per il finale del Giro d’Italia 2026.

Iscriviti al canale per non perdere tutte le analisi di Bike Today!

#GirodItalia2026 #Valgren #Caruso #Andalo #Vingegaard #Ciclismo #BikeToday #Giro2026 #Cycling #MagliaRosa #Alpi #Trentino #CorsaRosa