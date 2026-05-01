Nuoto di fondo, doppietta francese a Golfo Aranci nella 10 km maschile. Filadelli sul podio, Paltrinieri fuori dalla top-10

Calato il sipario sulla 10 km di nuoto di fondo maschile, prova che ha aperto il programma della terza tappa della Coppa del Mondo di acque libere. Nello splendido scenario della Costa Smeralda, a Golfo Aranci, sono stati i francesi a dettare legge, mostrando una condizione invidiabile soprattutto nella seconda parte della gara.

Dopo che il campione olimpico in carica, Kristof Rasovszky (ottavo al termine della gara), ha imposto il proprio ritmo nelle fasi iniziali, l’ultimo giro ha visto l’iniziativa dell’accoppiata transalpina formata da Sacha Velly e Marc-Antoine Olivier. Un forcing deciso che ha portato Velly a imporsi al termine di un arrivo a tre estremamente serrato.

Il francese ha vinto con il tempo di 1:49:07.50, precedendo di 0″20 il connazionale e di 0″70 un Andrea Filadelli autore di una grande rimonta, capace di sfiorare il colpaccio nelle battute finali. Una conferma importante per l’azzurro, già terzo nella tappa di Ibiza. Da segnalare, nella top-10, anche la prova di Ivan Giovannoni, quarto a 5″20, mentre il sardo Marcello Guidi ha chiuso in nona posizione, a 11″90 dal vincitore.

Per quanto riguarda Gregorio Paltrinieri, il carpigiano si è mantenuto nelle prime posizioni fin dalle fasi iniziali, transitando nel gruppo di testa anche al penultimo giro. Nell’ultima tornata, però, ha accusato un calo, scivolando fuori dal gruppo dei migliori dieci e concludendo in tredicesima posizione, a 19″60 da Velly. Alle sue spalle anche il leader della classifica generale di Coppa del Mondo, l’ungherese David Betlehem, diciottesimo a 24″50.

Alla luce di questi risultati, Filadelli sale al comando della graduatoria del circuito internazionale, in coabitazione con Olivier. Alle ore 12:00 è prevista la partenza della 10 km femminile.