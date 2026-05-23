Marco Gradoni: “Siamo stati bravissimi a recuperare nella prima regata, poteva andare peggio”

Il team giovanile e femminile di Luna Rossa continua ad impressionare e si conferma saldamente in vetta alla classifica generale anche al termine della seconda giornata della Preliminary Regatta di Cagliari verso la 38ma America’s Cup. L’equipaggio italiano guidato dai timonieri Marco Gradoni e Margherita Porro (supportati dai trimmer Maria Giubilei e Giovanni Santi), dopo aver dominato la scena nel day-1, si è reso protagonista di una progressione esaltante nelle tre regate odierne mettendo a referto un quarto, un secondo ed un primo posto.

“Nella prima prova c’erano vento forte e onda, uno scenario simile a quello di ieri. Purtroppo, in partenza abbiamo strambato dove non c’era vento e ci siamo fermati. Però siamo stati bravissimi – veramente tutti quanti – a recuperare dei punti importanti. Le altre due prove erano difficili perché c’era molto meno vento e, soprattutto nell’ultima, siamo stati veramente bravi a rimanere in gioco fino alla fine e poi a spuntarla“, racconta Gradoni a fine giornata.

“In queste condizioni, è importantissimo non cadere dai foil e rimanere concentrati. Non puoi permetterti di fare errori, perché se sbagliavi una manovra oggi, perdevi la regata. È importante essere lucidi, leggere bene il campo e comunque di cercare di stare sempre dalla parte giusta. Non è stata una giornata facile e sono contento perché poteva andare peggio. Siamo stati bravi“, spiega il 22enne romano tramite i canali ufficiali di Luna Rossa.

Quando mancano solamente due prove di flotta prima del Match Race finale (riservato ai primi due in classifica generale) il team Women & Youth di Luna Rossa svetta con un margine piuttosto rassicurante di 8 punti su Emirates Team New Zealand e 11 sulla formazione Senior di Luna Rossa (con al timone i fuoriclasse Peter Burling e Ruggero Tita).