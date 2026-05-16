Il sospiro di Sinner: “Ho fatto fatica a dormire, non sai mai cosa può succedere. Ruud? Tennis di gran lunga migliore del 2025”

Jannik Sinner, di nuovo. Sono 33 i match vinti consecutivamente nei Masters 1000 inclusa la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 contro Daniil Medvedev. Ed è una finale, quella di domani, che stavolta lo vedrà opposto a Casper Ruud, il norvegese che negli anni si è costruito una grande carriera sul rosso e due delle sue tre finali Slam sulla superficie.

Questo il commento di Sinner a fine match, in inglese: “Una sfida molto diversa. Durante la notte non faccio mai fatica a dormire, invece ieri sera ho fatto fatica. Il terzo set era quasi finito, ma non sai mai cosa può succedere ed è quasi un nuovo inizio. Alla fine sono contento per come sono riuscito a gestire tutto e sono molto soddisfatto che questa partita si sia conclusa. Ruud sta giocando un tennis di gran lunga migliore (rispetto all’anno scorso, N.d.R.). Ogni partita è sempre diversa, sono contento di potermi giocare la finale, questo è un torneo speciale per me e per gli italiani“.

E poi, nella parte in italiano: “Sono contento di avere finalmente finito questa partita, ora sta iniziando anche a piovere. Ora devo riposarmi, dovrà essere pronto per domani. Cercherò di fare una bella partita“.

Più tardi, nell’intervista a Sky: “Sicuramente è la prima volta che ho vissuto una roba del genere. Ieri stavo soffrendo nel secondo set fisicamente, poi nel terzo set ho cercato di ritrovare la forza dentro di me e sono riuscito a connettermi bene con il pubblico. Se vai 5-2 è già diverso, poi dopo è come se fosse di nuovo 0-0. Break sopra, ma tensione c’è. Sempre meglio break sopra, però può cambiare un attimo. Oggi la palla col sole era molto più veloce. Finalmente è finita questa partita“.

E infine ribadisce il concetto del riposo: “Finale importante domani, cerco di riposare bene. Quando sei al terzo set e sei lì lì… ho un po’ fatto fatica a dormire, mi manca quella notte di sonno. Anche stamani mi sono svegliato che ero stanco. domani cerchiamo di dare tutto per tutto, so che è una finale“.