GTWC Europe, Gounon e Mercedes aprono il weekend di Monza

Mercedes apre le danze il weekend della 3h di Monza, sede del secondo atto del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. L’AMG GT3 EVO n. 3 di 2 Seas Motorsport, schierata da Verstappen Racing, si impone sulla concorrenza grazie ad un giro perfetto nel finale da parte di Jules Gounon.

L’andorrano ha regolato la Chevy Corvette n. 24 Steller Motorsport e la Porsche n. 9 Pure Rxcing, rispettivamente in vetta in Gold Cup ed in Silver Cup con Dennis Lind e Max Hofer. La coppia ha tenuto testa alla Mercedes n. 17 Getspeed ed all’Aston Martin n. 34 Walkenhorst Motorsport.

Tante pause nella sessione che ha ufficialmente aperto il weekend italiano della serie organizzata da SRO. In totale spiccano 57 auto in pista, 17 nella classe PRO in cui spiccano due Ferrari di AF Corse, due Lamborghini (GRT e Rutronik Racing) e la BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Max Hesse, Dan Harper e Valentino Rossi.

Una nuova sessione di prove libere è prevista oggi pomeriggio, mentre donani si svolgeranno le qualifiche e la competizione che scatterà alle 15.30. Ricordiamo che la diretta sarà garantita gratuitamente sul canale YouTube ‘GT World’ anche con il commento in italiano di Ivan Nesta-Marco Nesi.