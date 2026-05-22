Afonso Eulalio: “Esperienza in rosa incredibile, domani daremo tutto”

Si conclude con la vittoria di Alberto Bettiol la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Il toscano partecipa alla grande fuga di giornata, resiste in salita e successivamente scatta davanti a Leknessund prima della discesa. Il portacolori del XDS Astana Team continua a spingere negli ultimi chilometri fino al traguardo di Verbania, conquistando la seconda vittoria della sua carriera nella Corsa Rosa.

Nessuna sorpresa nel gruppo principale, arrivato con un ritardo superiore ai 13′. I big hanno deciso, come da previsione, di riposare in vista della grande tappa di domani con arrivo sul Pila. Continua quindi ad indossare la maglia rosa il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious). Il lusitano, dalla frazione di Potenza, continua ad indossare ininterrottamente la maglia di leader da nove tappe consecutive.

Domani però servirà una grande prestazione per difendersi da Jonas Vingegaard. Ai microfoni della Rai, Eulalio ha parlato dell’esperienza in rosa: “Questi nove giorni hanno sicuramente cambiato la mia vita. Sono stati nove giorni incredibili, la mia squadra è stata sempre al 100% con me. Abbiamo fatto ogni giorno un lavoro perfetto, questa è la cosa più importante. Vedremo cosa faremo domani, cercheremo di dare tutto fino alla fine della tappa”.