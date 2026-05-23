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Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Voghera-Milano: percorso, orari, tv
Una tappa relativamente tranquilla e l’avvicinarsi del secondo giorno di riposo rappresentano la cornice ideale prima di tuffarsi nell’ultima settimana. Il Giro d’Italia riparte dalla quindicesima frazione, la Voghera-Milano di 157 chilometri. Sembra tutto pronto per un nuovo duello tra i velocisti.
PERCORSO
I corridori, dopo le fatiche dell’odierno tappone alpino, affrontano un percorso completamente piatto. Si parte da Voghera e fino a Pavia, sede del traguardo volante, si prosegue su strade larghe e rettilinee. Da Pavia fino a Milano si ripercorre la storica Sanremo.
I ciclisti, dopo la Chiesa Rossa, entrano nel circuito finale di 16,3 km che sarà ripetuto per quattro volte. L’anello conclusivo è pianeggiante, su ampi vialoni con poche curve, di cui l’ultima si trova a soli due chilometri dal traguardo finale. Esistono tutte le condizioni per consentire alle ruote veloci di potersi esprimere al meglio.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA
Domenica 24 maggio – Quindicesima tappa Voghera-Milano (157 km)
Orario di partenza: 13.40
Orario di arrivo: 17.15 circa
DOVE VEDERE LA QUINDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:40; Rai 2 dalle 14:00
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport