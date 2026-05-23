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Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Voghera-Milano: percorso, orari, tv

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5 minuti fa

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Per approfondire:
Altimetria Quindicesima tappa Giro d'Italia
Altimetria Quindicesima tappa Giro d'Italia

Una tappa relativamente tranquilla e l’avvicinarsi del secondo giorno di riposo rappresentano la cornice ideale prima di tuffarsi nell’ultima settimana. Il Giro d’Italia riparte dalla quindicesima frazione, la Voghera-Milano di 157 chilometri. Sembra tutto pronto per un nuovo duello tra i velocisti.

PERCORSO

I corridori, dopo le fatiche dell’odierno tappone alpino, affrontano un percorso completamente piatto. Si parte da Voghera e fino a Pavia, sede del traguardo volante, si prosegue su strade larghe e rettilinee. Da Pavia fino a Milano si ripercorre la storica Sanremo.

I ciclisti, dopo la Chiesa Rossa, entrano nel circuito finale di 16,3 km che sarà ripetuto per quattro volte. L’anello conclusivo è pianeggiante, su ampi vialoni con poche curve, di cui l’ultima si trova a soli due chilometri dal traguardo finale.  Esistono tutte le condizioni per consentire alle ruote veloci di potersi esprimere al meglio.

ALTIMETRIA

Altimetria/Profile tappa 15 Giro d'Italia 2026

PROGRAMMA

Domenica 24 maggio – Quindicesima tappa Voghera-Milano (157 km)

Orario di partenza: 13.40

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA QUINDICESIMA  TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:40; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

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