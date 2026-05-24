Antonelli ricorda qualcuno del tennis… “Devo alzare il mio livello. Russell molto veloce e McLaren sta reagendo”

Kimi Antonelli conquista anche Montreal: quarta vittoria consecutiva e tentativo di fuga nel Mondiale 2026 di F1. Decisivo il ritiro al 30° giro del compagno di squadra George Russell, fermato da un problema alla W17 mentre era al comando, con il bolognese però ormai incollato ai suoi scarichi. Un confronto duro ma corretto tra i due alfieri di Brackley, conclusosi nel modo meno gradito al britannico.

Secondo posto per uno straordinario Lewis Hamilton, autore del suo miglior risultato da quando veste Ferrari. A completare il podio Max Verstappen con la Red Bull. Quarto Charles Leclerc, ultimo pilota a pieni giri con l’altra Rossa. Fine settimana da dimenticare invece per McLaren: ritiro per Lando Norris e Oscar Piastri fuori dalla zona punti.

“È stata una battaglia molto divertente con Russell. Eravamo sempre al limite e il vento dava molto fastidio in curva 10. Mi dispiace per il suo guasto, sarebbe stato bello giocarsela fino alla fine. Ci prendiamo comunque questa vittoria“, ha dichiarato Antonelli.

“Quando ero da solo ho gestito le gomme, iniziando ad accusare un po’ di graining sull’anteriore sinistra. Nonostante questo avevo un buon passo e adesso guardo già alla prossima gara“, ha aggiunto il pilota Mercedes.

“Voglio continuare a spingere e ad alzare il mio livello. Russell era molto veloce ed eravamo testa a testa, ma ci sono anche McLaren, Ferrari e Red Bull che stanno reagendo. La prossima gara sarà a Montecarlo e lì vincere potrebbe essere ancora più difficile“, ha concluso Antonelli. Parole che ricordano, per lucidità e misura, lo stile comunicativo di Jannik Sinner, con il quale Kimi è legato da un rapporto di grande stima reciproca.