America’s Cup oggi, Regate preliminari 2026: orari 24 maggio, tv, programma, streaming

Oggi domenica 24 maggio (a partire dalle ore 15.00) va in scena la terza e ultima giornata dedicata alle regate preliminari della America’s Cup: si conclude l’appuntamento che ha dato il via al lungo cammino verso la competizione sportiva più antica del mondo, in programma a Napoli durante l’estate del 2027. Grande spettacolo conclusivo nel Golfo degli Angeli a Cagliari, dove gli appassionati potranno gustarsi le gesta di otto imbarcazioni.

Il programma odierno prevede due regate di flotta in rapida successione (dunque una in meno rispetto a quanto successo venerdì e sabato) e si completerà così la classifica generale: le prime due classificate disputeranno il Match Race che metterà in palio il trofeo, senza però alcuna ripercussione sulla Coppa America. Ricordiamo che si si utilizzeranno gli AC40, dunque non gli AC75 che saranno protagonisti in America’s Cup.

Luna Rossa 1 (Marco Gradoni e Margherita Porro al timone) è al comando con 55 punti e può fare affidamento su otto lunghezze di margine nei confronti di Team New Zealand. Il secondo equipaggio di Luna Rossa, con Peter Burling e Ruggero Tita al timone, si trova a tredici punti di ritardo e proverà a recuperare terreno. Sembrano essere ormai fuori dai giochi in ottica titolo, Team New Zealand Women & Youth (39), i francesi di La Roche-Posay (38) e i britannici di Athena Pathway (30).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle regate preliminari della America’s Cup, in programma oggi (domenica 24 maggio) a Cagliari. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport 259; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP OGGI

Domenica 24 maggio

Ore 15.00 Due regate di flotta e, a seguire, il Match Race tra le prime due classificate – Diretta tv su Rai 3, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport 259

Una regata dopo l’altra nel corso del pomeriggio, conclusione prevista entro le ore 17.00.

PROGRAMMA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport 259, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.