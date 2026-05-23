Alain Prost rapinato e ferito nella sua casa in Svizzera. Tanta paura per l’ex Campione del Mondo

Giorno di paura, ed è dire anche poco, per Alain Prost. Il Professore è stato rapinato nella sua villa di Nyon, in Svizzera, nello scorso martedì; la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Il quattro volte Campione del Mondo, come riferito dal noto quotidiano svizzero Blick, ha subito un trauma cranico con ferite lievi, dovendo ricorrere però (anche per lo shock psicologico) alle cure ospedaliere. Successivamente, una volta dimesso, Prost ha lasciato Nyon ed è ritornato a Dubai, dove abitualmente vive.

Uno dei figli del pilota francese è stato costretto ad aprire la cassaforte che conteneva, presumibilmente, la refurtiva. Ed è questo che fa ritenere possibile un quantitativo ingente trafugato dai malviventi. Non è un mistero, del resto, che Prost sia testimonial della marca di orologi Richard Mille.

La banda che ha compiuto la rapina è ora ricercata non solo dalla procura del Canton Vaud, che ha dispiegato la polizia in elementi numerosi, ma anche da quella francese, nell’ipotesi (probabile) che abbia lasciato la Svizzera e si sia rifugiata in Francia.

Non si tratterebbe peraltro di un caso isolato da parte di questa stessa banda criminale, che si sarebbe riuscita a introdurre in altre abitazioni con esiti simili tra il Canton Vaud e il Canton Ginevra (che, a proposito, ha registrato 18 rapine di tipo non lontano, spesso ad opera di bande transfrontaliere).