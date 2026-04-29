Short Track, calendario World Tour 2026-2027: date e programma. Si comincia già a ottobre, i Mondiali a marzo

Il calendario dell’edizione 2026-27 del World Tour, ossia il massimo circuito dello short-track, è stato ufficializzato dall’International Skating Union (ISU). L’organo di governo internazionale della disciplina ha contestualmente annunciato date e luoghi dei Mondiali e degli Europei. Pochi gli appuntamenti clou in Europa, mentre sarà l’Asia a recitare la parte della leonessa.

Si comincerà già a fine ottobre in Canada, con il doppio appuntamento di Vancouver e Montreal. Seguiranno tre settimane di pausa, dopo le quali vi sarà un impegnativo trittico asiatico a cavallo dei mesi di novembre e dicembre. Questo inedito tris di tappe si dipanerà fra la Corea del Sud (Seoul) e la Cina (Shanghai e Pechino).

Si tirerà il fiato sino a metà gennaio, quando l’azione ripartirà con gli Europei di Dresda (Germania). Il World Tour si concluderà in Europa nel mese di febbraio. Deve ancora essere decisa la località che ospiterà la sesta tappa, ma si tratta di una questione di settimane, l’ISU la comunicherà a maggio, mentre l’epilogo sul massimo circuito avrà luogo a Tilburg (Paesi Bassi).

Quindi si farà ritorno in Estremo Oriente per disputare i Mondiali, programmati a metà marzo e organizzati per la seconda volta in quattro anni, nonché per la terza volta nel giro di undici stagioni, dalla capitale coreana di Seoul. Dunque, si ritornerà nel contesto dove si sarà disputata la terza tappa del World Tour.

SHORT TRACK WORLD TOUR 2026-27

Tappa 1: Vancouver (Canada), 23-25 ottobre

Tappa 2: Montreal (Canada), 30 ottobre-1 novembre

Tappa 3: Seoul (Corea), 20-22 novembre

Tappa 4: Shanghai (Cina), 27-29 novembre

Tappa 5: Pechino (Cina), 4-6 dicembre

Tappa 6: località europea da definire, 5-7 febbraio

Tappa 7: Tilburg (Paesi Bassi), 12-14 febbraio

MONDIALI SHORT TRACK 2027

Dal 12 al 14 marzo a Seoul (Corea del Sud).

EUROPEI SHORT TRACK 2027

Dal 15 al 17 gennaio a Dresda (Germania).