I Campionati Mondiali di Short Track a Montreal regalano grandi soddisfazioni all’Italia 🇮🇹! Nella nuova puntata di Salotto Bianco analizziamo i risultati della squadra azzurra e i momenti più significativi della competizione.
Non solo short track: spazio anche ai successi degli atleti italiani nel biathlon e nello snowboard, oltre ai temi più interessanti di sci alpino e soprattutto sci di fondo.
📺 In diretta con Dario Puppo e Massimiliano Ambesi sul canale YouTube di OA Sport.
🕘 Inizio LIVE: ore 20:45
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