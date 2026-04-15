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Grande spettacolo nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione, con due protagonisti assoluti che si raccontano ai microfoni di Sofia Altavilla.
🏊♂️ Michele Lamberti ha firmato una prestazione straordinaria nei 50 dorso, conquistando il titolo italiano e stabilendo il nuovo record italiano, confermandosi tra i migliori specialisti della velocità.
🏊♀️ Lisa Angiolini, invece, si è laureata campionessa italiana nei 100 rana, imponendosi con autorità e dando un segnale importante in chiave internazionale.
🎤 In questa intervista doppia:
Le emozioni dei protagonisti dopo le loro gare
L’analisi tecnica delle prestazioni
Gli obiettivi per la stagione e per gli appuntamenti internazionali
📍 Gli Assoluti di Riccione rappresentano un passaggio fondamentale verso i grandi eventi della stagione, tra cui gli Europei di Parigi.
👉 Guarda le interviste complete e scopri le sensazioni dei protagonisti!
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