Paul Seixas domina la cronometro di apertura del Giro dei Paesi Baschi 2026. Tappa e maglia per il talento francese

Paul Seixas si riprende la scena e torna alla vittoria conquistando la cronometro di apertura della 65esima edizione del Giro dei Paesi Baschi. Il talento francese aveva già dato dimostrazione delle sue qualità nella prova contro il tempo del Giro di Algarve, ad inizio stagione, ma oggi ha superato le aspettative, firmando la terza vittoria della stagione (anche della carriera) e rifilando distacchi importanti a tutti i big.

Il classe 2006 della Decathlon CMA CGM Team ha concluso i 13.8 chilometri del percorso di Bilbao con il crono di 17’09”, tempo che gli ha assicurato il primo successo da pro a cronometro dopo quello ottenuto ai Mondiali da Juniores nel 2024. Completa la doppietta francese Kevin Vauquelin (Ineos Grenadiers), secondo a 23″ dal connazionale. Chiude la top 3 Felix Großschartner (UEA Team Emirates XRG), distante 27″ dalla migliore prestazione.

Limita i danni Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) che chiude quarto a 28″ dal transalpino. Male invece tutti gli altri grandi favoriti per la generale. Florian Lipowitz chiude in sesta piazza a 33″ mentre è addirittura tredicesimo Isaac Del Toro (UAE) che paga ben 51″ da Seixas. Lontani anche Juan Ayuso (Lidl-Trek) 38esimo a 1’16” ed Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), 48esimo ad 1’24”.