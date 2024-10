Mountain Bike, Gaia Tormena conquista il sesto titolo europeo di XC Eliminator a Gibilterra

Una voglia di vincere inesauribile. Gaia Tormena è sempre più un riferimento dell’XC Eliminator, particolare pratica della Mountain Bike che si sviluppa secondo il format dell’eliminazione. Ebbene, l’azzurra ha ottenuto il sesto titolo continentale in questa specialità a Gibilterra. La campionessa nostrano ha confermato il suo status di riferimento, andando a bissare il trionfo nei Mondiali di Allen, in Germania, dello scorso luglio.

Nella finale della rassegna continentale, la valdostana ha completato il percorso in 1’37”00, precedendo la danese Line Mygdam di 5”12 e la cipriota Constantina Georgiou di 5”91. La francese Madison Boissière ha terminato al quarto posto, con un ritardo di 9”28. Un percorso di avvicinamento ideale per Gaia, autrice del miglior tempo nelle qualifiche a cronometro in 56”44, facendo meglio della ceca Adéla Pernicka (46”82) e della tedesca Marion Fromberger (48”13).

Iniziata la fase a eliminazione diretta, Tormenana dominato nei quarti di finale con il crono di 1’41”86, precedendo la francese Coline Clauzure. Nel penultimo atto, la nostra portacolori si è imposta con il riscontro cronometrico di 1’40”18 opposta a Mygdam.

Nel suo programma c’è l’ultima tappa della Coppa del Mondo, prevista il 22 ottobre con sede ancora da ufficializzare. Dopo la rinuncia di Bengaluru, in Indonesia, a ospitare la prova finale, è da capire quindi in quale contesto si dovrà competere.