MotoGP su TV8: orari GP Spagna 2026, il programma in chiaro dal 24 al 26 aprile

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP andrà in scena dal 24 al 26 aprile. La Sprint di quello che è diventato il quarto appuntamento dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 15:00 di sabato 25, mentre la Gara avrà luogo dalle ore 14:00 di domenica 26. Si correrà nell’autodromo di Jerez de la Fronteira, in Andalusia.

Come d’abitudine, il tracciato intitolato alla memoria di Angel Nieto sarà il primo dei quattro situati in terra spagnola deputati a organizzare un GP iridato. Qualche anno fa, si era parlato di ridurre il numero di eventi iberici, ma l’idea non è mai stata portata avanti. D’altronde, appuntamenti in Paesi esotici non si sono mai concretizzati o hanno avuto vita molto breve. Dunque, non è sorta la necessità di istituire una rotazione fra le piste spagnole.

Il circuito misura 4.423 metri ed è tortuoso, seppur non in maniera eccessiva. Qui, sovente, moto dalle caratteristiche differenti possono essere competitive in contemporanea. Il tracciato si percorre in senso orario ed è benedetto da bagni di folla, essendo un’autentica festa del motociclismo. Nel 2025, si registrarono addirittura più di 220.000 spettatori nell’arco dell’intero fine settimana!

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOGP 2026

Venerdì 24 aprile (orari italiani)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 25 aprile (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 26 aprile (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP SPAGNA MOTOGP

Sabato 25 aprile (Diretta)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 26 aprile (Differita)

Ore 11:15, Gara MOTO3

Ore 12:30, Gara MOTO2

Ore 14:15, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now solo per gli abbonati // TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.