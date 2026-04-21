Marco Bezzecchi: “Vogliamo continuare a divertirci in pista”

Dopo una lunga pausa, il Mondiale 2026 di MotoGP. Primo appuntamento in Europa del campionato e, come da tradizione, sarà il circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna, a dare indicazioni utili per chi ambisce al titolo iridato. Tre appuntamenti sono andati in scena finora e l’Aprilia è stata la scuderia che ha ottenuto i risultati migliori.

Non è un caso che in prima e seconda posizione nella graduatoria complessiva ci siano Marco Bezzecchi e l’iberico Jorge Martin. Il romagnolo si è rivelato, finora, implacabile nelle gare domenicali, ponendo il sigillo con regolarità quando oltre che la velocità, bisogna considerare la distanza.

Sulla pista dell’Andalusia si vorrà dare un seguito e Bezzecchi ha grandi motivazioni: “Sono estremamente felice di tornare in Europa. A Jerez ci sono sempre tantissimi tifosi ed è una pista fantastica. Abbiamo una forte voglia di continuare a fare bene, quindi cercheremo di fare un buon weekend, lavorando al meglio insieme a tutta la squadra e cercando anche di divertirci“, le sue parole (fonte: comunicato stampa Aprilia).

Sarà interessante capire se la Ducati saprà trovare la quadra, dopo i problemi in Thailandia, Brasile e in Texas. La moto di Noale si è rivelata migliore specialmente in velocità di percorrenza. Guidabilità che ha consentito a Bezzecchi e a Martin di svettare.