L’Italia torna in pista a Nilai per l’ultima tappa della Coppa del Mondo

Si torna subito in pista per l’atto di chiusura della manifestazione con il chiaro obiettivo di migliorare il bilancio di settimana scorsa e rientrare a casa con il maggior numero possibile di indicazioni utili per orientare il lavoro in vista dei prossimi importanti appuntamenti internazionali.

L’Italia torna in gara nella terza tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista, manifestazione che si svolgerà a Nilai, in Malesia, da venerdì 24 a domenica 26 aprile. La competizione, voluta ed organizzata dall’Unione Ciclistica Internazionale, è giunta ormai al suo ultimo atto.

I tecnici federali per l’occasione hanno selezionato un gruppo di diciassette elementi tra uomini e donne nel tentativo di innalzare le prestazioni e provare a portare a casa qualche soddisfazione in più rispetto alla sola vittoria ottenuta da Matteo Fiorin nella corsa ad eliminazione nella prima giornata della tappa di Hong Kong.

Nel settore maschile la formazione azzurra potrà contare su: Davide Boscaro (G.S. Fiamme Azzurre), Renato Favero (Biesse-Carrera-Premac), Matteo Fiorin (Centro Sportivo Esercito), Nicolò Galli (Solme-Olmo-Arvedi), Etienne Grimod (Solme-Olmo-Arvedi), Francesco Lamon (G.S. Fiamme Azzurre), Stefano Antonio Minuta (G.S. Fiamme Oro), Stefano Moro (G.S. Fiamme Azzurre), Daniele Napolitano (G.S. Fiamme Azzurre) e Mattia Predomo (Centro Sportivo Esercito).

In ambito femminile la formazione azzurra si affiderà a Anita Baima (G.S. Fiamme Azzurre), Matilde Cenci (G.S. Fiamme Oro), Martina Fidanza (G.S. Fiamme Oro), Sara Fiorin (Laboral Kutxa Fundacion Euskadi), Vittoria Grassi (Vini Fantini-Bepink) Siria Trevisan (Scuola Ciclismo Lions D-Cavarzere) e Miriam Vece (G.S. Fiamme Oro).