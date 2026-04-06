Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad Alessandropoli, in Grecia: l’Italia, inserita nel Gruppo B, affronterà la Spagna in quello che sarà il primo match della prima fase a gironi.

La sfida tra Settebello e spagnoli sarà la seconda del programma odierno ed avrà inizio alle ore 14.30 italiane: nello stesso girone degli azzurri sono inserite Croazia e Stati Uniti, squadre che l’Italia affronterà nei prossimi giorni, e che quest’oggi si sfideranno alle ore 18.45 italiane.

Per il match tra Settebello e Spagna della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026

Lunedì 6 aprile

14.30 Italia-Spagna – Nessuna copertura tv

PROGRAMMA DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV.

Diretta live testuale: OA Sport.