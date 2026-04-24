Golf, al giro di boa in Cina conducono Wiesberger e Norris. Due gli italiani rimasti in gara

Gara a due, dopo le prime 36 buche, al vertice del China Open. L’austriaco Bernd Wiesberger e il sudafricano Shaun Norris si ritrovano appaiati in cima alla classifica a -12 (64-66 per Wiesberger e 63-67 per Norris) ad un solo colpo di distanza dall’accoppiata cinese in T3 formata da Yanhan Zhou e Bowen Chai. Battuta di arresto decisa, invece, quella dell’iberico Alejandro Del Rey che, dopo aver chiuso la prima giornata in -10, ha girato in par nel round odierno e si ritrova in 5a posizione.

Scalano diverse posizioni l’olandese Darius Van Driel e il francese Tom Vaillant che, dopo aver girato entrambi in -3 e -6, si ritrovano a -9 in T 6 insieme all’australiano Kuangyu Chen che ieri ha terminato in 66. Sfiora la top 9 di un colpo Gregorio De Leo che dopo essere partito con un -3 ha continuato sulla falsa riga di ieri per chiudere in -4 e un totale di -7 che gli vale la T13 a 5 distanze dai leader. Insieme all’azzurro anche lo spagnolo Angel Ayora, Adrian Otaegui, Andrew Johnston e David Law. La compagnia, dunque, è ampia ma De Leo è sicuramente uno degli italiani più in forma in questo periodo e può puntare, quantomeno, ad una top 10 finale.

Buono anche il risultato di Guido Migliozzi che dopo un avvio in ritardo (ieri ha girato in +1) è riuscito a centrare il taglio (posto a -2) consegnando uno score in -5 per un totale di -4 che gli vale la T25 insieme, tra gli altri, ad Eugenio Chacarra, Rafa Cabrera Bello e Mikael Lindberg. Non giocheranno il week end, invece, gli altri italiani in gara da giovedì. Matteo Manassero (71-71) e Filippo Celli (70-72) chiudono la sortita cinese di Shanghai in pari al par mentre Renato Paratore in è+1 (75-68). Ultimo della compagine azzurra Stefano Mazzoli che chiude in +3 (+3 – par).