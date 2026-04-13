Lotta
Europei lotta 2026, gli iscritti dell’Italia: assenti Aurora Russo e Frank Chamizo
Appuntamento da lunedì 20 a domenica 26 aprile in quel di Tirana per i Campionati d’Europa di lotta 2026, primo grande appuntamento internazionale della stagione con in palio le medaglie per gli atleti del Vecchio Continente. Sulle materassine della capitale albanese verranno assegnati nel complesso trenta titoli europei, distribuiti equamente tra stile libero, greco-romana e settore femminile.
In base alle entry list provvisorie (che possono subire delle modifiche fino a tre giorni prima del sorteggio) della manifestazione risultano iscritti 13 lottatori italiani, ma ad oggi non figurano nell’elenco alcuni big del movimento tricolore come i medagliati olimpici Frank Chamizo e Abraham Conyedo oltre alla stella emergente della Nazionale femminile Aurora Russo.
L’Italia si presenterà dunque a Tirana con Simone Piroddu (61 kg), Gabriele Niccolini (86 kg) e Benjamin Honis (97 kg) nello stile libero maschile; Adalberto Minazzi (55 kg), Tommaso Bosi (60 kg), Andrea Setti (67 kg), Giovanni Alessio (77 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg) e Danila Sotnikov (130 kg) nella greco-romana; Emanuela Liuzzi (50 kg), Laura Godino (68 kg), Vincenza Amendola (72 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg) nella lotta femminile.