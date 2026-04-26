De Grasse torna a volare, grandi tempi a Gaborone. Tre uomini sotto i 10”, Chituru Ali si testa sul mezzo giro

Gaborone si appresta a ospitare le World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputeranno nel weekend del 2-3 maggio. Intanto la capitale del Botswana si è scaldata ospitando una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza).

La notizia del giorno è il grande ritorno del canadese Andre De Grasse, che ha dettato legge sul mezzo giro di pista con il crono di 19.84 (sesto riscontro personale, a due decimi dal tempo con cui si laureò Campione Olimpico a Tokyo 2020) ed è stato secondo sui 100 metri in 9.95 (1,0 m/s di brezza a favore), alle spalle del connazionale Jerome Blake (9.93) e davanti al keniano Ferdinand Omanyala (9.95). Tre uomini sotto i dieci secondi nella stessa gara non è mai un risultato banale.

In casa Italia c’era attesa per la gara di getto del peso, dove Zane Weir (20.48) e Nick Ponzio (19.84) si sono accomodati alle spalle del sudafricano Aiden Smith (20.55). La statunitense Gabby Thomas è scesa sotto il muro degli undici secondi sui 100 metri (10.95 con 0,4 m/s di vento contrario), precedendo Cambrea Sturgis (11.07) e Audrey Leduc (11.10).

Chituru Ali è tornato a gareggiare dopo i 100 metri della scorsa settimana ad Addis Abeba (10.26) e si è cimentato sul mezzo giro di pista a lui non così congeniale (l’ultima apparizione sulla distanza è datata 2022, con il personale di 20.64 siglato a Grosseto) durante le serie della mattina, chiudendo al sesto posto in un decisamente alto 21.26: il velocista comasco, vice campione d’Europa sul rettilineo, rimarrà a Gaborone per contribuire alla 4×100 durante le World Relays del prossimo fine settimana.