Cosa spinge una ragazza di 20 anni a sfidare il fango di un cross mondiale e le pendenze impossibili delle montagne, il tutto mentre prepara esami di Biotecnologie?

Oggi a Run2u (Puntata 14 – Stagione 2026) abbiamo l’onore di ospitare Lucia Arnoldo. Non parleremo solo di medaglie d’oro e cronometri, ma della forza di una ragazza che ha scelto di non scegliere, portando avanti con la stessa grinta studio e sport d’élite. Dalla sua Zoldo fino al tetto del mondo: scopriamo insieme il dietro le quinte di un talento puro. Vi aspettiamo in diretta!”

Benvenuti alla puntata N. 14 del 2026 di Run2u!

In questo episodio speciale abbiamo come ospite d’eccezione Lucia Arnoldo, la stella dell’Atletica Dolomiti Belluno che sta riscrivendo la storia del mezzofondo e della corsa in montagna italiana.

Dopo lo storico oro individuale ai Mondiali Universitari di Cross di Cassino 2026 e il trionfo mondiale a squadre “Uphill” a Canfranc 2025, Lucia ci racconta come riesce a conciliare la vita da studentessa universitaria a Verona con i carichi di allenamento d’élite sotto la guida di Elio Dal Magro e Modesto Bonan.

In questa intervista scopriremo:

• 🏔️ Com’è nata la passione per la corsa tra le cime di Zoldo.

• 🥇 Il racconto del sorpasso decisivo ai Mondiali di Cassino.

• 🎓 Il progetto Dual Career: come studiare Biotecnologie aiuta la mente dell’atleta.

• 🏃‍♀️ La transizione tecnica tra corsa in montagna, pista e cross.

• 🚀 I prossimi obiettivi della stagione 2026.

📌 Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste ai protagonisti dell’atletica leggera! 🔔 Attiva la campanella per restare aggiornato su ogni nuova uscita.

📌 Iscriviti al canale per altre puntate di Run2U

📌 Lascia un commento: tu da quanto corri?

👍 Metti like se ami la corsa

💬 Commenta con la tua esperienza

🔔 Iscriviti al canale tvRun2U e attiva la campanella 🔔 per non perdere le prossime puntate.

Run2U live è il format dedicato al mondo del running e dell’endurance, con interviste ai protagonisti dell’atletica italiana.

Seguici su:

• Instagram: @tvrun2

• Facebook: tvRun2

• #tvRun2U #LuciaArnoldo #Run2u #AtleticaLeggera #CorsaInMontagna #CrossCountry #Mezzofondo #RunningItalia #WorldUniversityChampionships – #DualCareer #DolomitiBelluno #ZoldoAlto #Azzurri #MountainRunning #TrailRunningItalia #CorsaCampestre #BiotecnologieSport