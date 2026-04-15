Cresce Bianca Nannucci! Titolo italiano nei 200 sl e pass per gli Europei, battuta Quadarella

Vince e convince Bianca Nannucci che con un grandissimo tempo di 1:57.82 spazza via il record cadetti di Federica Pellegrini e vince il suo primo titolo italiano. Con questo crono, che le vale anche la sesta prestazione italiana di sempre, si aggiudica anche il pass per gli europei. La gestione gara dell’atleta italo-americana è stata perfetta, riflettente la maturità acquisita dalla nuotatrice. Una prima parte di gara in controllo, fissa sulla terza posizione alle spalle di Mascolo e Quadarella, tutte chiuse in pochi decimi e poi il finale che la contraddistingue: 30.28 e 29.60, unica atleta sotto i 30 secondi nell’ultima vasca.

L’azzurra, che in questi mesi si è allenata in Francia alla corte di Fred Vergnoux, ex allenatore di Summer McIntosh, ha dichiarato ai microfoni di OA che la chiave è stata il divertimento che prova nel gareggiare, e specialmente nell’entusiasmo che la pervade alla virata per l’ultimo 50.

Chiude in seconda posizione dopo aver dettato l ritmo durante tutta la gara Anna Chiara Mascolo che con 1:58.09 firma il suo nuovo primato personale e si unisce a Nannucci per il volo che partirà per Parigi. Completa il podio Simona Quadarella, anche lei con l’ottimo tempo di 1:58.23, nuovamente record personale.

Già primato personale questa mattina con 1:58.50, la nuotatrice romana ha infatti dimostrato un grande miglioramento nelle gare più veloci, complice anche il fatto che le sue gare di mezzofondo stanno subendo un trasformazione in questo senso.