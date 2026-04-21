Che cos’ha davvero Carlos Alcaraz? Filtra la diagnosi esatta dell’infortunio dai media spagnoli

Carlos Alcaraz si è ritirato alla vigilia degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona e ha annunciato la decisione di non partecipare all’imminente Masters 1000 di Madrid (22 aprile-3 maggio) mettendo addirittura in dubbio la sua presenza agli Internazionali d’Italia (7-17 maggio) e soprattutto al Roland Garros, il secondo Slam della stagione che andrà in scena sulla terra rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno.

Il fuoriclasse spagnolo sta facendo i conti con un problema al polso che negli ultimi giorni sembra essersi rivelato più complesso del previsto, tanto da manifestare una cerca prudenza nelle dichiarazioni rilasciate di recente: “Preferisco tornare un po’ più tardi ma in ottima forma piuttosto che tornare presto, affrettando i tempi e non sentendomi bene. Se Dio vuole, ho una lunghissima carriera davanti a me e forzare il rientro al Roland Garros potrebbe seriamente danneggiarmi nei tornei futuri. Sono cose che succedono nel mondo del tennis professionistico. Bisogna accettarle. Devo recuperare molto bene se non voglio che questo mi condizioni in futuro“.

Ma cosa ha di preciso Carlos Alcaraz? Il numero 2 del mondo non ha riferito nel dettaglio la diagnosi, ma trapelano alcune indiscrezioni da parte dei media iberici, secondo cui il murciano starebbe soffrendo di un’infiammazione della guaina del tendine del polso destro. Nello specifico si parla di una sospetta capsulite all’articolazione, con annessa infiammazione dei tessuti che avvolgono quella zona, estremamente importante per un tennista.

Marca ha confermato che il campione in carica del Roland Garros e degli Australian Open sta utilizzando un tutore per immobilizzare l’area interessata, tra l’altro notato anche ieri sera sotto il vestito di gala indossato in occasione dei Laureus Awards (gli Oscar dello Sport), dove è stato incoronato come miglior uomo del 2025. Durante la premiazione ha ribadito: “Nei prossimi giorni faremo alcuni esami e poi vedremo come si evolve l’infortunio e quali saranno i prossimi passi“.